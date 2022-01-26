«Камаз» едет в Европу: компания хочет занять нишу на рынке электрокаров

Ведущий производитель российских грузовых автомобилей «Камаз» открывает научно-исследовательский центр в Венгрии с целью проектирования и запуска в производство электромобилей. Предприятие подписало с министерством инноваций и технологий страны соглашение о намерениях, которое предусматривает дальнейшее развитие партнёрства, сообщил Минпромторг РФ. Какие перспективы у этого сотрудничества, выяснял NEWS.ru.

Сотрудничество «Камаза» с венгерским правительством будет осуществляться в два этапа. На первом планируется проводить исследования и разработки, на втором — запустить в Венгрии производственные мощности. К середине десятилетия, как ожидается, российская компания будет производить около 32 тысяч электромобилей в год, а к 2030 году — в 10 раз больше.

Научно-исследовательский центр крупнейшего российского автопроизводителя начнет работу в Венгрии уже в текущем году. В нем будут работать шестьдесят пять высококвалифицированных инженеров, а через год штат увеличится вдвое, сообщили венгерские СМИ со ссылкой на министерство инноваций и технологий.

Власти Венгрии поддержат создание команды инженеров, будут поощрять партнерские отношения между университетами и промышленными предприятиями и предоставят среду для испытаний электромобилей.

Венгрия располагает инновационным центром ZalaZone , включающим испытательную площадку для автомобилей, научно-технический центри архитектурную концепцию «умного города». Это среда для исследования и тестирования технологий будущего как в условиях мегаполиса, так и пригорода. Объект располагается на площади 265 гектаров недалеко от города Залаэгерсег.

Центр призван предложить технологически передовые лаборатории для образовательных и исследовательских целей и стать одним из основных мест разработки автономных транспортных средств в Европе. ZalaZone — это также один из европейских центров тестирования разработок 5G в телекоммуникациях (с 2019 года). В его создание было инвестировано 127 миллионов евро.

Кроме того, Венгрия входит в десятку мировых экспортеров электрических батарей. В венгерской промышленности по их выпуску заняты около 40 тысяч человек. К 2025 году объем европейского рынка электробатарей достигнет 250 миллиардов евро. И у Венгрии очень большие шансы на то, что она будет контролировать весомую долю рынка в ЕС.

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Наконец, у Daimler AG, который входит в состав акционеров «Камаза» с долей 15% есть собственный автозавод в Венгрии, в городе Кечкемет. B октябре 2021 года на предприятии начал и выпускать электромобиль Mercedes EQB. Инвестиции в строительство завода составили около миллиарда евро.

Также в венгерском Дьоре выпускают электродвигатели для электрокара Audi Е-tron quattro.

Министр инноваций и технологий Ласло Палкович, подписавший документ с венгерской стороны, подчеркнул, что «производство автомобилей является ключевым сектором внутреннего экономического роста, производительности труда, занятости и экспорта. Поэтому Венгрия явно заинтересована в укреплении своих возможностей во всех областях устойчивого будущего для многогранного сектора».

Мы будем лидировать в разработке экологически чистых электромобилей благодаря испытательному полигону ZalaZONE и лидирующим мощностям по производству аккумуляторов в Европе. «Камаз» имеет полувековой опыт работы в отрасли. Благодаря сотрудничеству их штаб-квартира в Будапеште может стать важным дистрибьюторским центром в Европе, — сказал он.

«Камаз» поставляет в Венгрию грузовики. Венгерская Duna Autó в настоящее время является официальным дистрибьютором российской компании.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов считает, что пока ни о чем серьезном речь не идет. «Камаз» неоднократно заключал меморандумы, которые ни к чему не приводили, например, с китайскими партнерами, напомнил он.

Для того, чтобы успешно продать электромобиль в Европе, надо сначала успешно продать его в России. В нашей стране «Кама-1» до сих пор не продается, — высказал мнение эксперт.

Представитель «Камаза» говорил осенью о том, что в 2021−2022 годах предприятие проведёт цикл испытаний электромобиля «Кама-1», после чего совету директоров будет представлен проект с инвестициями. Он переадресовал запрос NEWS.ru в пресс-службу «Кама-1». С представителями «Кама-1» на момент сдачи материала связаться не удалось.