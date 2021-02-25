Как «Спутник V» помирит Россию и Европу

У российской вакцины «Спутник V» есть отличные перспективы для распространения в Европе. Запад всё больше смотрит в сторону российских медицинских разработок, однако для полномасштабного производства коронавирусного антидота отечественного производства необходимо соблюсти некоторые бюрократические меры. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаём Евразию», считающийся лоббистом российской вакцины в ЕС Антонио Фаллико.

— Как вы оцениваете перспективы российской вакцины от коронавируса?

— Прекрасные перспективы. Если мы говорим с научной точки зрения, даже не с коммерческой точки зрения, а с точки зрения здравоохранения — то же самое. И цена невысокая по сравнению с другими вакцинами. Как только она будет зарегистрирована в EMA (Европейское агентство лекарственных средств. — NEWS.ru), я уверен, что у неё очень большие перспективы для использования в других европейских странах.

— Что сейчас мешает её распространению?

— В Евросоюзе действуют правила, согласно которым местные санитарные регуляторы не могут закупать вакцины и другие продукты, произведённые за пределами ЕС, если они не зарегистрированы, не одобрены EMA. Но в Италии у нас есть агентство итальянской фармакологии (IFA), которое готово зарегистрировать российскую вакцину, как только это произойдёт на уровне EMA.

Я вам приведу конкретный пример — президент IFA уже очень положительно высказался по «Спутнику V». И он выступает за то, чтобы EMA как можно скорее зарегистрировало вакцину, так как после этого они могут взять досье себе и изучать самостоятельно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Может ли Италия стать одной из стран, которая начнёт производство российской вакцины?

— Не ожидая регистрации, переговоры на эту тему уже идут. С организациями итальянского первого уровня, располагающими соответствующими биореакторами. Как видите, бизнес движется быстрее политики и тех, кто устанавливает правила игры. Поэтому все ждут регистрации. Я должен честно сказать, что в настоящее время препятствий я не вижу. Сейчас речь идёт о составлении документации, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым EMA. Месяц назад состоялась первая встреча между российской стороной и EMA по видеосвязи, и российская сторона сейчас составляет документацию.

— Многие опасались что Европа введёт довольно обширные санкции против России из-за последних несогласованных акций протеста, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным. Могло ли получиться так, что этой реакции не последовало, так как ЕС опасался, что Москва из-за этого может отказать в экспорте вакцины?

— Это не аргумент, сейчас очень большой спрос на вакцину. В Европе есть дефицит производства, если говорить об Италии, и того, что можно получить Pfizer и Moderna, не хватит и на одну область страны.

— Как вы считаете, может ли российская вакцина стать импульсом к примирению России и Европы?

— Я надеюсь. Как я обычно говорю, хорошо было бы, чтобы вакцина стала площадкой для сотрудничества, а не заложником геополитики.