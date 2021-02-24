Как изменится жизнь россиян в марте

NEWS.ru собрал для вас массу изменений, с которыми придётся столкнуться уже в первом месяце весны. Давайте ознакомимся, что нас ждёт.

Продавцов обяжут принимать к оплате карту «Мир»

С 1 марта у многих продавцов появится обязанность принимать карты системы «Мир» к оплате. Начать обслуживать по картам «Мир» должны будут организации с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год. Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки. С 1 июля 2021 года данный порог снизится до 20 млн рублей.

Согласно закону о защите прав потребителей, при реализации товаров, работ, услуг населению юрлица и ИП должны принимать оплату как наличными, так и национальными банковскими картами. За отказ принять к оплате банковскую карту продавцу грозит штраф: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для руководителя компании и его заместителя и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Техосмотр будут проходить по новым правилам

Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта вступают в силу поправки в закон о техосмотре, которые вводят новые правила и процедуры, задача которых — борьба с нелегальным выпуском диагностических карт.

Карты техосмотра теперь будут оформлять исключительно в электронном виде, а заезд и выезд автомобиля из сервиса будут фотографировать. Результаты и данные диагностической карты будут храниться в базе ЕАИС ТО, принадлежащей МВД. Подписывать документы будут ответственные эксперты личной электронной подписью.

Также ужесточается ответственность за нарушение требований в области ТО. Так, выдача диагностической карты без проверки повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Планировалось, что эти поправки вступят в силу 8 июня 2020 года, но из-за пандемии сроки начала реформы были перенесены.

В России появится реестр обязательных требований

Для обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины», будет создан специальный реестр. Он призван консолидировать информацию по всем требованиям в зависимости от сферы экономической деятельности, начиная с нормативных источников требований и заканчивая грозящими санкциями за их нарушения.

К началу апреля реестр требований должен быть заполнен первыми четырьмя ведомствами: Рострудом, Росаккредитацией, МЧС (в части пожнадзора, надзора в сфере ГО и ЧС) и Роспотребнадзором (в части надзора в сферах санэпидблагополучия, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка).

Персональные данные дополнительно защитят

Начиная с 1 марта получить согласие на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» будет нельзя. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. По первому запросу пользователей операторы будут обязаны удалять персональные данные.

Для иноагентов введут уголовную ответственность

С 1 марта она вводится в отношении физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста.

Злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, не останется безнаказанным, равно как и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента или учреждённого им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Кроме того, планируется, что вступит в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в Интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. рублей.

Росгвардия будет контролировать ввоз охотничьего оружия иностранцами

Сергей Булкин/NEWS.ru

С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в РФ оружие для охоты и патроны к нему исключительно с разрешения Росгвардии. Кроме того, их обяжут вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

Дачники сэкономят на кадастровых работах

С 23 марта расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Закон позволит физическим и юридическим лицам заказывать выполнение комплексных кадастровых работ для своих объектов недвижимости.

Напомним, в настоящее время комплексные кадастровые работы проводятся только по заказу уполномоченного органа местного самоуправления или органа исполнительной власти региона. Владельцам загородной недвижимости приходится заказывать обычные кадастровые работы, которые в несколько раз дороже.