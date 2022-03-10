Кабмин заморозит бюджетное правило до 2025 года

Кабмин намерен заморозить некоторые положения бюджетного законодательства в целях поддержки экономки в условиях санкций. Также предполагается заморозить лимиты ФНБ и изменить требования к проектам, которые финансируются из фонда, пишут «Известия».

Меры обозначены в проекте плана первоочередных действий по поддержке российской экономики в условиях давления. В частности, это приостановка действия бюджетного правила до 2025 года и приостановка положения о возможности расходовать средства ФНБ в сумме не более 1% ВВП ежегодно. Также речь идёт об изменении характера требований к проектам, которые финансируются из ФНБ. Это переход к проектам с высокой социально-экономической значимостью.

Софинансирование ФНБ всех 12 инфраструктурных проектов на сумму 2,5 трлн рублей, которые ранее были одобрены президентом, остаются в силе. Для них сохранятся условия самоокупаемости, изменения коснутся только новых проектов.

Ранее экономический эксперт из Королевского института объединённых вооружений Ричард Коннолли заявил, что Россия создала экономику, которая готова к таким конфликтным ситуациям, как при нынешнем санкционном давлении. Он сравнил российскую экономику по надёжности и простоте с автоматов Калашникова.