Россия создала экономику, которая готова к таким конфликтным ситуациям, как при нынешнем санкционном давлении, заявил экономический эксперт из Королевского института объединённых вооружений Ричард Коннолли для Associated Press. Авторы издания объяснили, что кредиторами правительства в основном являются банки страны, передаёт «ПолитРоссия».

Хотя санкции заморозили большую часть валютных резервов России, государственные финансы находятся в хорошем состоянии с низким уровнем долга. Когда правительству действительно нужно брать взаймы, его кредиторами в основном являются отечественные банки, а не иностранные инвесторы, которые могут отказаться от него в кризис. На этой неделе правительство объявило о поддержке крупных компаний, которые считаются ключевыми для экономики, — отметили в издании.

Ричард Коннолли сравнил российскую экономику по надёжности и простоте с автоматов Калашникова.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия пройдут через санкционные трудности. Он напомнил о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций.

Также стало известно, что президент США Джо Байден объявит о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию на Украине, сообщил Белый дом. Пометка об этом появилась в расписании американского лидера