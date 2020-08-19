Кабмин выделит 434 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/d32f98c6-e26f-11ea-99e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Первоочередные меры по ликвидации накопленного экологического вреда в городе Усолье-Сибирское в 2020 году обойдутся в 434 млн рублей. Постановление о выделении этих средств принято 19 августа на заседании правительства.

Уточняется, что данная сумма будет использована только на первоочередные работы, чтобы обезопасить объекты накопленного вреда.

Перечень этих мер утвердили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. В частности, в 2020 году планируется произвести демонтаж и демеркуризацию конструкций цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории промплощадки, а также привести в безопасное состояние пять аварийных ёмкостей, содержащих отходы I и II класса опасности с организацией их хранения и передачей на утилизацию. Кроме того, будут созданы защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары.

План мероприятий по решению сложившейся экологической ситуации в регионе прорабатывается правительством совместно с администрацией Иркутской области и Минэкономразвития. Часть из 37 размещённых на площадке предприятий, рассказала вице-премьер, можно сохранить, а некоторые придётся вывезти с территории, для чего необходим комплекс мер помощи хозяйствующим субъектам. Также, как подчёркивается, нужно предусмотреть изменения в действующее законодательство для предотвращения подобных ситуаций. Так, на территории «Усольехимпрома» в результате различных мероприятий, в том числе связанных с банкротством юрлиц, имеются 39 разных собственников вместо единого имущественного комплекса. И ликвидация накопленного там экологического вреда будет проходить за счёт бюджета, а не занимавшегося производством собственника.

Все эти выводы мы сейчас формулируем в виде предложений по изменению действующего законодательства. Должен быть проведён в отношении опасных промышленных предприятий обязательный экологический аудит, чтобы до ликвидации накопленного вреда и выводов соответствующего экологического аудита промышленные площадки не делились между различными собственниками. Чтобы это был единый неделимый имущественный комплекс. И конечно же, должна быть предусмотрена обязательная финансовая ответственность собственников соответствующих промышленных предприятий, — резюмировала Абрамченко.

Службы экологического и технического надзора обнаружили в сточных водах «Усольехимпрома» предельно допустимую концентрацию ртути в Иркутской области. ПДК ртути в сточных водах предприятия превышена в 34 тысячи раз, в воздухе — в 367 раз. Источником загрязнения стал цех ртутного электролиза. Он функционировал с 1970 по 1998 год. За этот период в нём накопилось около 1200 тонн ртути.

Как писал NEWS.ru ранее, в состав межведомственной рабочей группы по устранению загрязнений под Иркутском был утверждён 3 августа.