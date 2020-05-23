Кабмин выделит 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам с COVID-19

https://static.news.ru/photo/57b1ad92-9cec-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин выделит на страховые выплаты медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) во время работы с заболевшими пациентами, 11,5 млрд рублей из резервного фонда. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эти средства позволят осуществить не менее 20 тысяч выплат до конца 2020 года, — цитирует чиновника РИА Новости.

Выплаты не зависят от количества и продолжительности смен. Это компенсация возможного вреда здоровью во время общения с инфицированными COVID-19.

До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальные работники в Москве, помогающие гражданам в период действия режима повышенной готовности, будут получать стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111), умерли 3388 человек (+139). В Москве — 161 397 (+3190) заболевших, 47 413 выздоровели (+3831), 1934 скончались (+67).