Кабмин выделил средства на выплаты борющимся с COVID-19 медработникам

https://static.news.ru/photo/806dea0c-da0e-11ea-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом.

Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

В пояснительной записке отмечается, что проект обеспечит материальное стимулирование медиков в соответствии с занимаемой должностью. Также это снизит риски распространения коронавируса и повысит качество медпомощи.

Кроме того, кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения, за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Как ранее писал NEWS.ru, в России провели уже более 30,6 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции. Также более 241 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.