Кабмин одобрил создание особой экономической зоны в Курской области

В Курской области планируется создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Третий полюс», проект одобрило Правительство РФ, информация об этом опубликована на сайте кабмина. Она появится в районе Железногорска. В числе планируемых проектов в том числе строительство металлургических и машиностроительных заводов.

В Курской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Третий полюс», что станет дополнительным стимулом для развития этого региона. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении .

В документе отмечено, что первая в регионе ОЭЗ будет создана на территориях сразу двух муниципальных образований, это Железногорск и Железногорский район.

Здесь будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах. В частности, на территории ОЭЗ планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники, — пояснили в кабмине.

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Тувы Владислав Ховалыг подписали план инвестиционного проекта по строительству заводов по переработке и сортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Строительство объектов планируют завершить к 2024 году.