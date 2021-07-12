Кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

В правительстве дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы, сообщает «Интерфакс».

Законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. В правительстве отметили, что это потребует дополнительных расходов, однако порядок их покрытия и источники средств авторами документа не определены.

В кабмине также напомнили , что в 2017, 2019 и 2020 годах уже давали отрицательные заключения на аналогичные законопроекты.

Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова заявила в беседе с NEWS.ru, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проводить нужно обязательно. По её словам, пенсионеры продолжают работать не потому, что хотят этого или им не сидится дома. Они вынуждены работать. Отказывать им в индексации пенсий несправедливо и незаконно.