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Кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

11:53, 23 сентября 2021
Кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В правительстве дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы, сообщает «Интерфакс».

Законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. В правительстве отметили, что это потребует дополнительных расходов, однако порядок их покрытия и источники средств авторами документа не определены.

В кабмине также напомнили, что в 2017, 2019 и 2020 годах уже давали отрицательные заключения на аналогичные законопроекты.

Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова заявила в беседе с NEWS.ru, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проводить нужно обязательно. По её словам, пенсионеры продолжают работать не потому, что хотят этого или им не сидится дома. Они вынуждены работать. Отказывать им в индексации пенсий несправедливо и незаконно.

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