Кабмин: Минобороны получит около миллиарда рублей на медцентр в Воронеже

https://static.news.ru/photo/5e6ba25c-9916-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Правительство РФ распорядилось направить Минобороны страны более 1,1 млрд рублей на возведение медицинского центра на 200 коек в Воронеже. В учреждении будут лечиться пациенты с инфекционными заболеваниями.

Кабмин поручил военному ведомству проконтролировать целевое и эффективное расходование средств. Кроме того, кабинет министров принял решение передать готовый медцентр в собственность региона безвозмездно.

В апреле 2020 года Минобороны досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово. В его помещениях уже установлена медицинская техника и специальное оборудование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госпиталь МВД РФ в Москве перепрофилировали, и теперь он полностью готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

В общей сложности число жертв COVID-19 в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 человек. Выздоровели 70 209.