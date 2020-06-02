Кабмин использует средства ФНБ для восстановления экономики России

https://static.news.ru/photo/f8bacb48-a50b-11ea-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России профинансирует антикризисные программы 2020–2021 годов за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) — государственного резерва, сформированного благодаря сверхдоходам от нефтедобычи.

В условиях ожидаемого снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются — будут задействованы средства ФНБ и заимствования, — цитирует ТАСС заявление Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что вновь привлечённые средства используют как для покрытия текущих обязательств бюджета, так и для финансирования антикризисных программ. В Минэкономразвития пообещали сделать упор на «восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства».

Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.