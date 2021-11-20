«Известия»: в РФ в 2022 году начнут тестировать новый налоговый режим

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России c 2022 года будет тестироваться автоматизированная система налогообложения (АСН). Её запуск должен поспособствовать развитию микропредприятий, которым станет проще взаимодействовать с государством, сообщают «Известия».

Новый налоговый режим представляет собой вариант упрощённой системы налогообложения (УСН). Для участников эксперимента отменят подачу налоговых деклараций, налог будет рассчитываться автоматически, исходя из данных онлайн-касс и операций на счетах. При этом будут снижены издержки на оформление налоговых отчётностей, а ресурсы станут направляться на развитие бизнеса.

Принять участие в эксперименте смогут те предприятия, у которых доход будет не выше 60 млн рублей, а число сотрудников — не более пяти. Чтобы стать плательщиком АСН онлайн, достаточно подать заявку в личном кабинете налогоплательщика. Эксперимент должен продлиться шесть лет. О желании опробовать новую систему заявили Калужская область и Татарстан.

Ранее стало известно, что российский налог на имущество создаёт удушающий эффект для малого и среднего бизнеса, сообщил президент общественной организации по поддержке бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он назвал ставку в 2% «запредельной». По его мнению, регионы должны создавать упрощённые системы налогообложения для отдельных отраслей бизнеса.