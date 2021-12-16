«Известия»: услуги сотовой связи вырастут на 6–10%

Операторы сотовой связи готовят повышение тарифов на 6–10% с начала следующего года. Вопрос только обсуждается и окончательного решения ещё не принято, пишут «Известия».

При этом эксперты допускают такой сценарий на фоне увеличения расходов операторов при снижении доходов. Компании пытаются компенсировать ситуацию, увеличивая тарифы. В частности, расходы операторов связаны с переходом большинства клиентов на удалёнку и повышением пропускной способности сети. Также повышение цен за услуги связи объясняется инфляцией, ростом ставок аренды, инвестированием сетей и многими другими факторами.

Однако, по данным представителей операторов сотовой связи, повышать тарифы напрямую становится всё сложнее. Ситуацию на рынке услуг пристально отслеживает Федеральная антимонопольная служба. Например, в начале прошлого года Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» повысили тарифы. Проведённая ведомством проверка показала, что цены выросли на 3,5%. К тому же выяснилось, что в мае 2020 года Tele2 повысил тарифы до 14%. ФАС сочла повышение необоснованным и предписала вернуть тарифы на прежний уровень.

На сегодня антимонопольная служба не видит обоснованности повышения тарифов с начала будущего года.

У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования, — прокомментировал готовящееся повышение тарифов на услуги сотовой связи представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь, которые оставались почти неизменными с конца прошлого года. При этом на фоне высокой конкуренции в отрасли подорожание пока ниже и общей инфляции, и роста в секторе услуг.