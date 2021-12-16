«Известия»: услуги сотовой связи вырастут на 6–10%

Операторы сотовой связи готовят повышение тарифов на 6–10% с начала следующего года. Вопрос только обсуждается и окончательного решения ещё не принято, пишут «Известия».
При этом эксперты
Однако, по данным представителей операторов сотовой связи, повышать тарифы напрямую становится всё сложнее. Ситуацию на рынке услуг пристально отслеживает Федеральная антимонопольная служба. Например, в начале прошлого года Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» повысили тарифы. Проведённая ведомством проверка показала, что цены выросли на 3,5%. К тому же выяснилось, что в мае 2020 года Tele2 повысил тарифы до 14%. ФАС сочла повышение необоснованным и предписала вернуть тарифы на прежний уровень.
На сегодня антимонопольная служба не видит обоснованности повышения тарифов с начала будущего года.
У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования, — прокомментировал готовящееся повышение тарифов на услуги сотовой связи представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь, которые оставались почти неизменными с конца прошлого года. При этом на фоне высокой конкуренции в отрасли подорожание пока ниже и общей инфляции, и роста в секторе услуг.