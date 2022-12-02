«Известия»: ретейлеры не будут повышать цены на деликатесы к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что ретейлеры в этом году не станут повышать цены на продукцию к праздничному столу. Речь идет о деликатесах, таких, как икра, колбасы, рыба, овощи, фрукты и игристые вина, пишут «Известия».

Некоторая премиальная продукция может подорожать на 10–15%, как свидетельствует практика прошлых лет.

В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия, — рассказал Караваев, добавив, что декабрь уже сам по себе отличается высокой промоактивностью.

Большую роль играет фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничные дни. Пока во всех крупнейших торговых сетях цены на основные продовольственные товары остаются стабильными. По части категорий их рост и вовсе отстает от инфляции.

Подешевели за последнюю неделю 27 товаров, в числе которых овощи — картофель, капуста, морковь. Торговые сети удерживают цены за счет своих ресурсов. Минсельхоз подтвердил изданию, что на данный момент ситуация на ценовом рынке стабильна. В декабре наиболее высокие темпы роста потребительских цен по сравнению с ноябрем показывают овощи, другие продукты к праздничному столу вряд ли заметно подорожают. Рост цен может составить 1-2%.

Эксперты считают, что говорить о повышении цен на продукты в следующем году пока рано. Каждый запрос поставщика на повышение цены проходит тщательный анализ со стороны ретейла, сети анализируют обоснованность заявки, в частности, насколько выросли издержки партнеров.

Ранее сообщалось, что магазины и поставщики начали возвращать скидки и промоакции на продукты и непродовольственные товары после введения санкций и ухода импортных поставщиков. В лидеры по дисконту осенью вышли чай и кофе, зависимые от импорта.