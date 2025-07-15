«Потребителей обманывают»: экономист об уменьшении размеров упаковок

Уменьшение размера упаковки товара продавцами является обманом потребителей, заявил NEWS.ru доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о соответствующих ГОСТах. По словам экономиста, необходимо делать акцент на реальном весе продукта.

Инфляция будет в любом случае. Упаковка уменьшается, вес товара меньше и, соответственно, цена за единицу продукции увеличивается. Речь идет о том, что потребителей обманывают, показывая упаковку за те же деньги, но в которой меньше продукции. То есть, наверное, имеет смысл делать акцент на то, чтобы на упаковке более крупно показывать вес товара, что это не литр, не тысяча грамм, а, например, 850 или 950 грамм. То есть наряду с ценой необходимо четко показывать размер упаковки, — сказал Зубец.

Он подчеркнул, что на ценнике должна быть цена за единицу продукции. По словам экономиста, точно так же потребителей обманывают с соками и нектарами, где на упаковке делается приписка о 100% содержании натуральных фруктов.

Потом выясняется, что никаких искусственных фруктов туда не запихивали, но размер натурального сока в этой упаковке — половина, а все остальное — вода и сахар. Такие фокусы надо пресекать и делать так, чтобы этого больше не было. В этом смысле инициатива Миронова абсолютно нормальная. То есть обман потребителей должен быть сведен к минимуму, — добавил Зубец.

Ранее независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил, что ситуация с ценами на свеклу и морковь вызывает настоящий стыд. Так он отреагировал на сообщение Росстата о подорожании этих овощей.