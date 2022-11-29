РБК: магазины вернули скидки и промоакции на товары

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Магазины и поставщики начали возвращать скидки и промоакции на продукты и непродовольственные товары после введения санкций и ухода импортных поставщиков. В лидеры по дисконту осенью вышли чай и кофе, зависимые от импорта, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В III квартале текущего года доля товаров, продававшихся со скидкой, стала даже больше, чем в июле — сентябре 2021 года. Доля промоакций в денежном выражении в июле — сентябре 2021 года в денежном выражении составляла 48,5%, в июле — сентябре 2022 года — 51,4%. Согласно данным исследования, 41% россиян ищут в магазинах товары по сниженным ценам. Для 45% покупателей привлекательными являются промоакции.

Рост доли проданных по промоакциям товаров в III квартале текущего года в денежном выражении произошел почти во всех категориях товаров, входящих в топ-20. Лидерами стали чай, кофе и макароны. Заметный рост промо произошел в категории оливок. Годом ранее лидирующие позиции по промо занимали шоколадные плитки, средства для мытья посуды, развесные конфеты.

Ранее продавец-консультант одного из магазинов Екатеринбурга рассказала, что во время «черной пятницы» в магазинах на самом деле не переклеивают ценники, так как объем работы в таком случае был бы слишком велик. В 2022 году, по ее словам, ажиотаж во время распродаж был существенно меньшим по сравнению с прошлогодним.