IT-эксперт сообщил, как уберечь пенсионеров от мошенничества в Интернете

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Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IТ-компании КРОК Евгений Дружинин рассказал, как уберечь пожилого человека от мошенников в Интернете.

В первую очередь Евгений Дружинин посоветовал подобрать для пожилого человека надёжные пароли во всех сервисах, которыми он пользуется.

Убедитесь, что их пароли не короче восьми символов и включают в себя цифры, заглавные и строчные буквы, научите использовать многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев. Чтобы их запомнить, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой, — приводит слова эксперта «Прайм».

Также специалист посоветовал изменить настройки конфиденциальности, доступ к личным данным на устройстве пожилого человека. Кроме того, человеку преклонного возраста нужно объяснить опасность перехода по ссылкам в письмах, считает эксперт.

Если вы не уверены, что ваш пожилой родственник последует всем советам и будет вести себя осторожно, то возможно настроить так называемый «белый список» — те веб-сайты, которые можно посещать. Остальные сайты не будут открываться вовсе, что позволит свести к минимуму возможность попадания в лапы мошенников, — процитировали Евгения Дружинина в агентстве.

Он добавил, что пенсионеры должны знать, что нельзя сообщать незнакомым людям банковскую информацию.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Роскачества рассказали, как избежать встречи с хакерами в Сети. По словам специалистов, в России зафиксировали рост фишинговых атак. Так, в июле обнаружено более 300 фальшивых страниц, которые нацелены на клиентов крупных российских банков. Эксперты отметили, что основной способ защитить себя от онлайн-мошенничества — это быть предельно внимательным в Сети и делать осознанно каждый шаг.