Историк объяснил, почему ЕС не отменит санкции против России

Европейский союз (ЕС) отстаивает идеи холодной войны в отношении России. Именно это не позволит ЕС отменить введённые против РФ санкции, заявил в беседе с РИА Новости живущий в бельгийском Брюсселе американский историк и эксперт по отношениям РФ с ЕС и США Гильберт Доктороу.

Это то, что скрепляет хрупкий [Европейский] союз, поэтому они не готовы отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время. По крайней мере, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен, — отметил аналитик.

В середине июля 2021-го руководители МИД ЕС формально продлили ещё на полгода, до 31 января 2022-го, экономические санкции против РФ. Изначально пакет документов ЕС принял ещё 31 июля 2014-го сроком на один год.

Экономические санкции против России являются действенной мерой, несмотря на их побочные эффекты, заявил в интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Дипломат не считает РФ мощной державой в экономическом плане, тем не менее он подчёркивает, что страна обладает атомным оружием, а также может применять нетрадиционные методы войны с использованием «новых технологий».

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что в Европе должны искать факты взаимопонимания с РФ в важных темах. К ним политик отнёс проблемы Арктики и энергетики. Боррель считает, что с РФ нужно придерживаться политики сдерживания, а также заключать соглашения по необходимым темам.