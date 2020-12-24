Ищи ветра в регионах: никаких частей НДС провинции не получат

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента проект закона, предложив отдавать регионам часть сборов НДС, которые сейчас полностью поступают в федеральный бюджет. Учитывая характер взимания налога на добавленную стоимость, заявляют эксперты, технически нельзя создать прозрачную и эффективную схему корректного перераспределении НДС между регионами, учитывая все возмещения, а также входящие и исходящие межрегиональные и внешнеторговые потоки. Хуже того, говорят экономисты, это будет означать, по сути, отрицательные поступления по данному налогу.

По расчётам Минфина, поступления в федеральный бюджет от НДС составят в 2020 году 639 млрд рублей, в 2021-м — 686 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Однако и размер дотаций регионам не уменьшается. Размер дотаций зависит прежде всего от возможности региона обеспечивать свой бюджет самостоятельно, в том числе от наличия производственных мощностей. Перераспределение доходов от НДС между федеральным бюджетом и бюджетами регионов на этапе формирования бюджета на будущий период позволит бюджетам регионов самостоятельно распределять бюджет, выделяя наиболее важные отрасли, что в дальнейшем позволит увеличить доходность соответствующего бюджета, — указывается в записке, на которую ссылалась газета Госдумы .

Конечно, тут же возникает вопрос, является ли предлагаемая помощь регионам действительно существенной. Некоторые эксперты считают, что не является. Научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Елисей Леонов объясняет, что сама механика НДС не позволяет делать этот налог региональным даже частично. Региональными могут быть налоги, для которых налоговая база хорошо локализована в рамках региона. Поэтому традиционно региональными делают, например, налог на прибыль, на имущество и т. д.

Есть регионы, где преимущественно представлены такие отрасли, которые продуцируют не доходы бюджета по НДС, а возмещения (отрицательные поступления). В законопроекте предлагается норматив 40% региону. Вопрос: а что делать с теми регионами, где НДС отрицательный из-за возмещений? Отнять у них ещё деньги? Елисей Леонов научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Но вместо предложения депутатов есть выходы поэффективнее. Можно работать с налогом на прибыль, акцизами на алкоголь, табак, имущественными налогами, говорит заведующий Лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Корниенко. Во всём мире основные доходы на местах создают именно имущественные налоги, это гармонично, потому что именно регионы должны развивать местную инфраструктуру, местные виды деятельности для малого бизнеса и т. п., то есть регионы должны создавать возможности для возникновения и поддержания источников дохода и, соответственно, получать эти доходы, указывает Корниенко.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Учитывая характер взимания НДС, технически нельзя создать прозрачную и эффективную схему корректного перераспределении НДС между регионами, учитывая все возмещения, а также входящие и исходящие межрегиональные и внешнеторговые потоки. Контроль и администрирование невозможны на региональном уровне, так как производственная цепочка может быть не только региональная. Наталья Корниенко заведующая Лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС заведующая Лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Ещё одной слабостью предложения является следующее. Старший научный сотрудник Лаборатории развития налоговой системы ИПЭИ РАНХиГС Елена Минина напоминает, что существует такое понятие, как импортный НДС (налог на добавленную стоимость, администрируемый Федеральной таможенной службой, а не Федеральной налоговой службой). В данном случае неясно, будет ли и как будет распределяться импортный НДС (собираемый на границе).

В свою очередь эксперт экономического факультета РУДН Дарья Карпова считает, что закрепление доли поступлений по НДС за региональными бюджетами должно способствовать снижению диспропорций в бюджетной обеспеченности регионов. Но значительные различия регионов в уровне налогового потенциала в целом и по НДС в частности обрекают эту идею на провал, уверена она.

Но есть ли более эффективный инструмент? Налоги — это инструмент перераспределения национального (регионального) дохода в пользу бюджетов разного уровня. Гораздо важнее поводить политику стимулирования, создания и развития источников налоговых поступлений — реального сектора экономики, а не просто менять пропорции распределения налогов между уровнями бюджетной системы. Дарья Карпова кандидат экономических наук и эксперт экономического факультета РУДН кандидат экономических наук и эксперт экономического факультета РУДН

Слабость такого предложения, по словам Карповой, заключается в том, что порядок исчисления и уплаты НДС подразумевает возмещение налога из бюджета: у плательщиков налога на добавленную стоимость есть право на уменьшение исчисленной суммы за счёт НДС, уплаченного продавцам в составе стоимости приобретённых ресурсов, так называемого входного НДС. В отдельных регионах сумма возмещения может превышать сумму начисленного налога. Это означает, по сути, отрицательные поступления по данному налогу, подчёркивает специалист.



Кроме того, говорит руководитель проектов Центра программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли (Минэка РФ) Алишер Мирзоев, не уточняется, какую часть НДС будут передавать регионам, и что будет с дотациями для них. Если размер дотаций будет сокращаться эквивалентно размеру передаваемой части налога на добавленную стоимость, то от этого у регионов денег больше не станет. Если же дотации будут сохранены, а выделяемые средства будут направлены на финансирование расходов по усмотрению регионов, то это может быть очень существенно.

Слабость такого предложения в настоящее время может быть в том, насколько регионы готовы самостоятельно определять эффективные статьи расходования дополнительных доходов. Если такое перераспределение не будет в конечном счёте приводить к увеличению возможностей регионов по финансированию дополнительных и эффективных расходов, а также к большей самостоятельности регионов, то в этом мало хорошего. Алишер Мирзоев руководитель проектов Центра программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли (Минэка РФ) руководитель проектов Центра программно-целевого управления Всероссийской академии внешней торговли (Минэка РФ)