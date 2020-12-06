Иран обещает нарастить экспорт нефти до 2 млн баррелей после снятия санкций

https://static.news.ru/photo/c6976590-37af-11eb-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Исламская Республика Иран после снятия санкций готова в кратчайший срок восстановить поставки нефти до уровня свыше 2 млн баррелей в сутки, рассказал президент ИРИ Хасан Рухани. По его словам, «экономическая война США» привела ко множеству преград для развития отрасли, но план действующего лидера Штатов Дональда Трампа довести экспорт углеводородов ИРИ до нулевых значений провалился.

11 ноября 2020 года руководитель Организации бюджетного планирования страны Сейед Хамид Пурмохаммади заявил, что в 2020 году Тегеран в среднем продавал около 600–700 тысяч баррелей чёрного золота в день.

5 ноября 2018 года Белый дом возобновил экономическое давление на ИРИ в полном объёме, включая ограничения на продажу сырья. В результате поставки сильно упали. В мае 2020-го, по предварительным оценкам, они составили рекордно низкие 100 тысяч «бочек» в сутки, хотя до санкций показатель достигал 2,5 млн б/с.

С началом [полноценного] функционирования ядерной сделки и снятия санкций мы можем в кратчайшие сроки довести экспорт нефти до более 2 млн баррелей, — цитирует Рухани агентство IRNA.

Враги Ирана не решатся напасть на страну, они отказались от военного варианта, о котором говорили десятилетиями. Об этом заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе церемонии прощания с погибшим физиком-ядерщиком Мохсеном Фахризаде. Президент ИРИ Хасан Рухани возложил ответственность за убийство учёного на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ликвидации специалиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран, вопреки санкциям США, направил самый большой на данный момент флот из 10 танкеров в Венесуэлу, чтобы помочь латиноамериканской стране справиться с острой нехваткой топлива.