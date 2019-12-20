https://static.news.ru/photo/cbcfd442-2320-11ea-84e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Замедление мировой экономики может вынудить правительства развитых стран раздавать деньги гражданам ради стимулирования потребительского спроса, считает директор по управлению инвестициями швейцарского банка Иван Бонзон.

По его словам, имеется в виду беспрецедентная мера по реализации концепта «вертолётных денег», то есть центробанки домохозяйствам предоставят единоразовые выплаты, которые раньше распределялись между банками.

Это может принять пока что не имевшую прецедента форму отрицательного налогообложения, что будет способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом, — отметил он.

Бонзон добавил, что в случае реализации схемы регуляторы могут установить ограничения — деньги будет необходимо потратить в течение определённого времени, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.