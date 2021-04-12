«Интер РАО» опровергла сведения о прекращении экспорта энергии в Прибалтику

https://static.news.ru/photo/e145672c-9b5d-11eb-b884-96000091f725_660.jpg Фото: interrao/facebook.com

Компания «Интер РАО» не прекращала постановку электроэнергии на территорию Прибалтики, несмотря на то что Минск отключил трансграничные линии электропередачи с Литвой. Это было сделано в рамках испытаний надёжности энергосистемы Белоруссии. Они прошли 8 и 11 апреля. Данной информацией с журналистами поделились представители «Интер РАО».

Ранее стало известно, что испытания были необходимы Минску для того, чтобы проверить надёжность энергосистемы государства при учёте планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (режим, объединяющий энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы с общими принципами функционирования). Все операторы каждой из стран БРЭЛЛ согласовали проведение испытаний.

Из Калининградской области поставки не прекращались, — цитирует ТАСС сообщение от представителей компании «Интер РАО».

Ранее, как писал NEWS.ru, некоторые балтийские страны решили синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу, отсоединившись от РФ и Белоруссии. Исходя из плана, произойти это должно к 2025 году.