Инспекция для работы с богатыми появится в ФНС

Новая инспекция по работе с налогоплательщиками, чей доход превышает 500 млн рублей, откроется с 1 февраля в ФНС. Она будет называться Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10.
Появление новой структуры обусловлено изменениями в налоговом законодательстве. Введён институт контролируемых иностранных компаний, претерпели изменения правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен,
Создание новой инспекции не подразумевает новых условий или изменения работы налоговых инспекторов с физлицами. Для всех граждан порядок останется прежним в соответствии с законодательством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неинвестируемые личные доходы состоятельных и благополучных жителей России требуется обложить повышенным налогом в 20–24%. Налог на прибыль компаний (неинвестируемые средства) при этом также стоит поднять с 20 до 30%.