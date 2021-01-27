Инспекция для работы с богатыми появится в ФНС

https://static.news.ru/photo/620b12bc-60df-11eb-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Новая инспекция по работе с налогоплательщиками, чей доход превышает 500 млн рублей, откроется с 1 февраля в ФНС. Она будет называться Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

Появление новой структуры обусловлено изменениями в налоговом законодательстве. Введён институт контролируемых иностранных компаний, претерпели изменения правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, сообщает ТАСС. Также повысилась налоговая нагрузка на владельцев дорогостоящих объектов имущества.

Создание новой инспекции не подразумевает новых условий или изменения работы налоговых инспекторов с физлицами. Для всех граждан порядок останется прежним в соответствии с законодательством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неинвестируемые личные доходы состоятельных и благополучных жителей России требуется обложить повышенным налогом в 20–24%. Налог на прибыль компаний (неинвестируемые средства) при этом также стоит поднять с 20 до 30%.