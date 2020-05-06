Иностранные инвесторы получат вид на жительство в РФ за покупку жилья

https://static.news.ru/photo/25afc7c6-958e-11ea-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Зарубежные предприниматели смогут получить вид на жительство в России за покупку российской недвижимости. Соответствующий законопроект внесён Минэкономразвития ради привлечения иностранных инвесторов.

Предполагается, что предприниматели охотнее пойдут на инвестирование в России с возможностью постоянного проживания в стране, сообщают «Известия».

Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям, — привели сообщение ведомства «Известия».

Отмечается, что пока не установлены требования к собственности. Критерии на покупаемую недвижимость позже установит правительство РФ.

Эксперты положительно относятся к инициативе, так как подобная практика уже давно работает в странах Европы.

Как писал NEWS.ru ранее, в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что антироссийские санкции сдерживают иностранные инвестиции в РФ. Кроме того, по мнению МВФ, санкции препятствуют интеграции страны в международные рынки.