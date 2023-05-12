Инфляция в России замедлилась до нуля, но цены выросли Росстат: годовая инфляция в России в апреле замедлилась до 2,31%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовая инфляция в России в апреле замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте, согласно данным Росстата. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,38%. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,29% по сравнению с мартом, но в годовом выражении подешевели на 0,01%. При этом инфляция за период с 3 по 10 мая оказалась нулевой, сообщили на сайте ведомства.

За период с 3 по 10 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала мая — 100,05%, с начала года — 102,11%, — указано в докладе.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,15% по сравнению с мартом, но снизились на 0,26% по сравнению с апрелем 2022 года. Услуги при этом подорожали и на 0,79% к марту, и на 9,43% — к прошлому году.

Особенно заметный рост цен в апреле наблюдался на репчатый лук (+22,6%) и белокочанную капусту (+22,5%). Сахар-песок подорожал на 2,1%, фруктовые соки — на 0,9%. Упали цены на помидоры (-4,4%), апельсины (-3,1%) и огурцы (-2,4%). Картофель также подешевел на 2,3%, чеснок — на 1,5%, а столовая свекла — на 0,9%.

В апреле Россия заняла 50-е место в мире по уровню годовой инфляции с показателем 10,99%. Самый высокий рост цен за год зафиксировали в Ливане (+190%) и Аргентине (+102,5%).