Инфляция в России в апреле ускорилась до 17,83%

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Годовая инфляция в России в апреле 2022 года достигла 17,83%, свидетельствуют данные Росстата. В марте инфляция равнялась 16,69%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 1,56%. Ранее сообщалось о подорожании автозапчастей по итогам апреля в среднем на 30%.

В Росстате отметили, что цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 20,48%, на непродовольственные — на 20,19%, на услуги — на 10,87%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост показали маргарин (12,9%) и свекла столовая (19,2%). Среди непродовольственных товаров больше всего выросли в цене стройматериалы (31,39%), моющие и чистящие средства (31,36%)

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. Он отметил, что по итогам текущего года экономические показатели могут упасть от 8,8% до 12,4%.

29 апреля ключевая ставка в стране была снижена до 14% с прежних 17% годовых. Такое решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.