https://static.news.ru/photo/396b2d78-2bcb-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительские цены в декабре выросли на 0,4% по сравнению с ноябрём, когда инфляция находилась на уровне 0,3%. Такую предварительную оценку обнародовал Росстат.

В годовом выражении инфляция, по предварительной оценке, замедлилась до 3% по сравнению с декабрём 2018 года. Тогда рост цен составил 4,3% в сравнении с концом 2017 года, следует из отчёта ведомства.

Продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,7%, рост цен на непродовольственные товары составил 0,1%, услуги стали стоить на 0,2% больше.

Ранее, как писал NEWS.ru, данные, согласно которым инфляция по итогам 2019 года составила 3%, привёл Банк России.