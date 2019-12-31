Банк России привёл данные, согласно которым инфляция по итогам 2019 года в РФ составила 3%.
В качестве источника этого показателя ЦБ РФ называет Росстат, однако на сайте статистического агентства эта информация пока не приводится.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет проиндексирован на 6,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции. Прибавку к пенсии получат около 32 млн россиян. Размер выплат большинству неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц.
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