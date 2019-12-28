https://static.news.ru/photo/7c585400-2afc-11ea-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году будет проиндексирован на 6,6%, что превышает прогнозируемый показатель инфляции. Повышение коснётся около 32 млн человек.

Как гласит распространённое Пенсионным фондом РФ сообщение, в результате индексации размер выплат большинству неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, составив в среднем 16.5 тысяч рублей. Размер фиксированной выплаты и стоимость коэффициента, исходя из которых высчитывается страховая пенсия, составят 5 тысяч 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

Для каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной и зависящей от размера получаемых выплат. Некоторым гражданам, получающим пенсии через банк, проиндексированный платёж за январь будет перечислен 30 декабря.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в российский Минфин поступило предложение привязать размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану к минимальному размеру оплаты труда.