Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила Министерству финансов РФ привязать размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану к минимальному размеру оплаты труда.
В Минфине подтвердили, что размер минимального взноса будет плавающим в зависимости от МРОТ. По предложению АНПФ он может составить 1% от его суммы. Для того чтобы перевести свои накопления в новую систему, нужно будет платить означенную сумму в течение полугода в ГПП. В 2020 году МРОТ будет установлен на уровне 12,1 тысячи рублей,
Как сообщал NEWS.ru ранее, через три года после начала работы над проектом новой пенсионной накопительной системы и ряда фальстартов Министерство финансов опубликовало новый документ, предоставляющий гражданам РФ право копить на пенсию за счёт личных средств через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при госгарантиях.
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