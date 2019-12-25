https://static.news.ru/photo/611a2b00-27aa-11ea-9603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила Министерству финансов РФ привязать размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану к минимальному размеру оплаты труда.

В Минфине подтвердили, что размер минимального взноса будет плавающим в зависимости от МРОТ. По предложению АНПФ он может составить 1% от его суммы. Для того чтобы перевести свои накопления в новую систему, нужно будет платить означенную сумму в течение полугода в ГПП. В 2020 году МРОТ будет установлен на уровне 12,1 тысячи рублей, пишет «Коммерсант».

Как сообщал NEWS.ru ранее, через три года после начала работы над проектом новой пенсионной накопительной системы и ряда фальстартов Министерство финансов опубликовало новый документ, предоставляющий гражданам РФ право копить на пенсию за счёт личных средств через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при госгарантиях.