По распоряжению правительства РФ совокупное изменение платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам страны с 1 июля 2020 года составит 4%, сообщили в пресс-службе ФАС России. Между тем, в настоящее время в Госдуму внесён новый законопроект, который распространит ограничения, введённые президентом на изменение тарифов за тепло и электричество с учётом инфляции и на все остальные платежи за ЖКУ. Об этом рассказал NEWS.ru депутат ГД РФ Виктор Шрейдер.

В 2020-м и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 01 июля. Такое повышение соответствует принципу «инфляция минус. При этом роста тарифов с 1 января — как об этом пишет пресса — на услуги ЖКХ не будет, — сказали NEWS.ru в пресс-службе ФАС.

В ФАС добавили, что с 1 января «подкорректируются» с учётом капризов инфляции «предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию».

Например, в Ставропольском крае в первом полугодии тариф за тепло повысится до 801 рубля/Гкал (без НДС), в Московской области — до 1031 рубля/Гкал (без НДС), в Москве — до 979 рублей/Гкал. В ЦФО самые высокие скачки тарифов произойдут в Калужской (до 1130 рублей/Гкал) и Тульской областях (до 1082 рублей/Гкал).

В СЗФО наибольший рост следует ожидать жителям Псковской области (до 1398 рублёй/Гкал), Санкт-Петербурга (до 1151 рубля/Гкал) и Вологодской области (до 1052 рублей/Гкал). В ДФО цены на тепловую энергию возрастут ещё сильнее. В Чукотском автономном округе — до 3605 рублей/Гкал, в Магаданской области — до 3198 рублей/Гкал, в Камчатском крае — до 1756 рублей/Гкал. Такой разрыв цен связан с дороговизной используемых источников тепла (мазут, уголь, электричество, газ).

В ЮФО самыми высокими максимальными уровнями тарифов отличится Республика Крым (до 1331 рубля/Гкал) и Ростовская область (до 1002 рублей/Гкал).

В Приволжском федеральном округе предельные тарифы составят от 740 рублей до 1005 рублей/Гкал, в УФО — от 654 рублей до 879 рублей/Гкал.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые низкие предельные тарифы за тепло в России будут установлены в Новосибирской области — до 484 рублей/Гкал, следует из документа ФАС, который имеется в распоряжении NEWS.ru.

Физическая цифра тарифов зависит от многих показателей: вид топлива, вид источника, который вырабатывает тепло, удалённость по его доставке. Например, на Сахалине — это в основном уголь и мазут. При этом часть регионов использует комбинированные источники тепла. Речь о тарифах на тепло, производимое в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В целом рост тарифов по поручению президента не может расти выше годового коэффициента инфляции. Актуальный коэффициент инфляции — 3,5%. Но в наших платёжках есть ведь не только тариф, но и прочие платежи. По ним пока что официального законодательного ограничения нет. Виктор Шрейдер член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и бывший мэр Омска член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и бывший мэр Омска

В связи с этим, рассказал парламентарий, он внёс в Госдуму законопроект, который распространил бы ограничения, введённые президентом на тариф и на все остальные платежи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, данный документ уже прошёл все согласования и сейчас находится в Думе в графике рассмотрения.

Шрейдер объяснил, что сегодня в платёжке у россиян есть две составляющие: тарифы (тепло и электроэнергия) и платежи (текущий ремонт и прочие). И получается, что рост тарифов удерживается вручную, а все остальные платежи меняются в соответствии с инфляцией. Именно этот разрыв и призывает аннулировать депутат.

ФАС в целом по стране сегодня контролирует процесс тарифообразования, и по обращению граждан это ведомство может менять эти тарифные показатели, или же разъяснять их неизбежность. Александр Козлов координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и депутат Мосгордумы координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и депутат Мосгордумы

При этом автоматические повышения платежей собственники могут оспаривать и влиять на них в споре с управляющими компаниями, напомнил эксперт.

По сравнению с 2020 годом в уходящем году было двойное повышение — 1 января и 1 июля. Это было связано с увеличением ставки НДС, отмечает координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

Планка повышения цен устанавливается правительством для каждого субъекта Федерации отдельно. Перепрыгнуть эту планку могут отдельные муниципальные образования в регионе в случае принятия соответствующего решения местным Советом депутатов с очень серьёзным обоснованием.

Мусорные тарифы беспокоят всё меньше

В этом году, говорит Козлов, россиян тарифы за ЖКУ в целом не беспокоили, если не считать тарифных проблем с вывозом ТКО в начале 2019 года.

Однако, по данным ФАС, со второго полугодия 2019 года в 47 субъектах страны тарифы на ТКО расти перестали. А к концу года итоговый платёж за услуги по вывозу ТКО снизился. И если в середине 2019 года средняя стоимость услуг составляла порядка 92,5 рубля в расчёте на человека в месяц, то к концу года она снизилась до 88,95 рубля. При этом, в настоящее время, порядка 40 субъектов РФ имеют цены ниже этого среднего значения, отмечают в Антимонопольной службе.

Причина: в 2018-2019 годах ФАС провела проверки предельных тарифов в сфере обращения с ТКО. По итогам служба выдала предписания, результатом исполнения которых стало существенное снижение единых тарифов на услуги региональных операторов.

Так, в Свердловской области они снизились на 16,8-30,9%, в Кировской области — на 16,2%, Оренбургской — на 11,9%, а в Костромской — на 10,9%. Кроме того, снижение тарифов произошло в Омской области (расходы на транспортирование отходов при этом были снижены в два раза), Ханты-Мансийском автономном округе (на 3,6%) и в Тюменской области (на 2,2%).