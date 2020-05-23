Индия восстановила потребление нефти на 65%

https://static.news.ru/photo/623fe0c6-9d9b-11ea-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Индия восстановила на 65% потребление нефти по сравнению с маем 2019 года. В июне власти страны планируют достичь показателей марта 2020-го — перед введением карантинных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

Повышенный спрос на топливо в промышленном секторе объясняется тем, что крупнейшие предприятия страны не прекращали работу во время карантина, пишет газета «Экономик таймс».

Восстановление спроса на нефть свидетельствует, что Индия в качестве третьего в мире энергетического рынка готова восстановить свои прежние позиции. <...> Возобновление 25 мая внутреннего авиасообщения в Индии послужит дальнейшему росту спроса на топливо, — резюмировал глава ведомства.

Он добавил, что правительство страны готово и дальше принимать все необходимые меры по восстановлению экономики государства и по стимулированию рынка нефтепродуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Индии решили перебросить на восток союзной территории Ладакх четыре армейских батальона из-за роста напряжённости на границе с Китаем.

По словам представителей индийского военного командования, этот шаг стал необходимым ответом на наращивание присутствия Народно-освободительной армии КНР в ряде высокогорных районов в Ладакхе на линии фактического контроля.