https://static.news.ru/photo/19763bba-48b9-11ea-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи на открытии торгов 6 февраля увеличился на 0,82% (до 3139,62 пункта), индекс РТС — на 0,94% (до 1575,12 пункта) по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев в комментарии NEWS.ru посоветовал прислушаться к сегодняшнему выступлению председателя Европейского центробанка Кристин Лагард, так как регулятор может принять дополнительные меры для поддержки экономики, пострадавшей от ограничений, связанных с коронавирусом, и эти меры могут положительно повлиять на стоимость фондовых активов.

Сегодняшний день будет интересен в первую очередь выступлением председателя ЕЦБ — Кристин Лагард, которая может намекнуть на дальнейшие действия ведомства в области монетарной политики, — сообщил NEWS.ru Николаев.

Он отметил, что из-за коронавируса в Китае была остановлена работа многих заводов, в том числе принадлежащих европейским компаниям или закупающих комплектующие у производителей из Евросоюза.

Это усилило неопределённость касательно темпов роста ВВП еврозоны, а значит, регулятор вполне может принять дополнительные меры для поддержки экономики, что негативно скажется на курсе евро и положительно на стоимости фондовых активов, — подчеркнул эксперт.

Он также сообщил, что 6 февраля станут известны финансовые результаты Zendesk — одного из крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Главные продукты этой компании — система тикетов и онлайн-чаты для обработки клиентских запросов.

Компания активно внедряет новые решения Zendesk Sunshine и Zendesk Suite, благодаря чему ожидается рост прибыли в IV квартале 2019 года. Акции подорожали с начала года на 12%, но всё ещё далеки от своих максимальных значений, — считает Николаев.

Как писал NEWS.ru, многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия. На глазах изумлённых трейдеров обваливается рынок нефти, ведутся поиски новых стабильных «тихих гаваней» и продолжаются разговоры о возможном начале очередного мирового кризиса. И на фоне всего этого обратной стороной медали является корыстное желание определённых бизнес-структур нажиться на фоне новостей о пандемии.