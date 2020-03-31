По итогам I квартала 2020 года индексы МосБиржи и РТС упали на 17,9% и 34,7% соответственно.
По итогам отчётного периода индекс МосБиржи снизился с уровня 3059,2 пункта до 2508,8 пункта, РТС упал с уровня 1554,72 пункта до 1014,44 пункта,
Как писал NEWS.ru, на открытии торгов 31 марта индекс МосБиржи вырос на 1,8%, РТС — на 2,6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Согласно данным Московской Биржи на 10:00 мск, индекс МосБиржи достиг отметки в 2476,79 пункта, индекс РТС поднялся до 983,66 пункта. Курс доллара снизился на 0,31%, до 79,08 рубля, курс евро — на 0,72%, до 86,99 рубля.
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