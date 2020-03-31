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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что американские власти собирают и изучают информацию о компании, на баланс которой поступили активы «Роснефти» в Боливарианской Республике.

Мы стараемся побольше узнать по поводу этой компании, которая, судя по всему, на 100% контролируется государством, — рассказал Абрамс на брифинге в госдепартаменте. По его словам, Госдеп хочет узнать, чем...