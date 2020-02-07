Индекс МосБиржи на открытии торгов 7 февраля увеличился на 0,18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, индекс РТС поднялся на 0,2%. Курсы доллара и евро к рублю снизились.
Как следует из данных Московской Биржи, курс доллара к рублю на открытии торгов уменьшился на 7 копеек и составил 63,28 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, до 69,49 рубля.
Индекс МосБиржи увеличился на 0,18% и составил 3102,14 пункта, индекс РТС поднялся на 0,2%, до отметки 1542,52 пункта.
Как писал NEWS.ru, накануне индекс МосБиржи увеличился на 0,82% (до 3139,62 пункта), индекс РТС — на 0,94% (до 1575,12 пункта) по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
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