https://static.news.ru/photo/fd36b366-497c-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи на открытии торгов 7 февраля увеличился на 0,18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, индекс РТС поднялся на 0,2%. Курсы доллара и евро к рублю снизились.

Как следует из данных Московской Биржи, курс доллара к рублю на открытии торгов уменьшился на 7 копеек и составил 63,28 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, до 69,49 рубля.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,18% и составил 3102,14 пункта, индекс РТС поднялся на 0,2%, до отметки 1542,52 пункта.

Как писал NEWS.ru, накануне индекс МосБиржи увеличился на 0,82% (до 3139,62 пункта), индекс РТС — на 0,94% (до 1575,12 пункта) по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.