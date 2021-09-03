Индекс МосБиржи обновил рекордный максимум, перевалив за 4000 пунктов

Индекс МосБиржи в ходе торгов в пятницу, 3 сентября, вырос до отметки в 4001,7 пункта, тем самым обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по данным на 18:50 мск.

Индекс РТС в свою очередь поднялся на 0,44%, до 1734,16 пункта.

Биржевой курс доллара на выходные составил 72,70 рубля (-0,17 рубля), евро — 86,37 рубля (-0,15 рубля).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,08% — до $72,97 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,4% и торгуется на уровне $69,71 за «бочку».

В середине августа российский рынок акций демонстрировал рост, игнорируя снижение котировок нефти. Однако осторожность инвесторов увеличивается в преддверии комментариев Федеральной резервной системы (ФРС), что может сказаться и на курсе рубля.