Хуснуллин предрёк возвращение зарубежных компаний в Россию

Марат Хуснуллин / Фото Russian Government/via Globallookpress.com/Global Look Press

Большинство иностранных компаний, остановивших бизнес в России или покинувших рынок, «рано или поздно» вернутся, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, решающую роль в этом должно сыграть завершение операции на Украине и постепенное смягчение санкций.

Они здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и всё встанет на место, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее вице-премьер отметил, что никто из присоединившихся к санкционным мерам в строительной отрасли не намерен навсегда уходить из России, и это же может касаться и других сфер. По его словам, партнёрские отношения России и Запада складывались годами и десятилетиями, и терять их, равно как и возможность зарабатывать, никто не намерен. Россия же нацелена на создание новых собственных производств и продуктов, что особенно важно в условиях санкций. О полной изоляции российской экономики также говорить не приходится, о чём косвенно свидетельствуют и постоянно накладываемые на страну санкции.