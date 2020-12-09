Хуснуллин опроверг расширение льготной ипотеки на вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/af378f4a-3a2c-11eb-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Правительство России/vk.com

Правительство не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичное жильё. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жильё не рассматривается, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера.

Льготная ставка по ипотеке в 6,5% позволила улучшить жилищные условия более 300 тысяч семей и поддержать строительную отрасль. Власти оценивают эффект от этой программы субсидирования как положительный, несмотря на повышение цен.

Совокупные расходы ипотечного заёмщика в среднем снизились на 10%, — заявил зампред правительства.

Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека остаётся ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. Её запуск позволил увеличить динамику продаж жилья в новостройках в этом году, успешно завершить строительство жилых комплексов и избежать массового появления новых обманутых дольщиков.

Как писал NEWS.ru, в России вырос спрос на вторичное жильё, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. В первой половине октября продавцы получили на 60% больше авансовых выплат, чем за аналогичный период год назад. Темпы продаж жилплощади ускорились.