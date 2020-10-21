В России вырос спрос на вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/3f4c64a8-1439-11eb-8710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Несмотря на пандемию коронавируса, россияне стали активно скупать вторичное жильё. К такому мнению пришли риэлторы, проведя исследование.

Результаты исследования приводит Lenta.ru. Отмечается, что, согласно статистике, только в первой половине октября 2020 года продавцы получили на 60% больше авансовых выплат, чем в аналогичный период год назад. Также ускорились темпы продаж жилплощади.

Примечательно, что в первые три квартала 2020 года спрос на «вторичку» в нашей стране, напротив, упал. Соответствующий показатель оказался на 11% ниже, чем в 2019 году. Однако причина этого очевидна: из-за пандемии и введения режима самоизоляции многие потенциальные покупатели не имели возможности участвовать в сделках.

Эксперты уверены, что сейчас такой ситуации можно не опасаться. Она вряд ли повторится, поскольку второй этап ограничений должен быть менее строгим.

Аналитики также приводят данные по возрастным категориям покупателей. На данный момент соотношение молодых людей и представителей старшего поколения приблизительно равно — в отличие от периода карантина, когда в большинстве случаев покупателями были люди в возрасте от 25 до 40 лет.

NEWS.ru ранее сообщал, что в России резко возросло число преступных схем по купле-продаже и другим сделкам с недвижимостью. И большинство из них реализуется именно на вторичном рынке.