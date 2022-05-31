Хлебопёки просят продлить продажу нефасованной продукции

Фото Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Хлебопёки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции после 1 июня. Эта мера вводилась в апреле из-за критической ситуации с импортом упаковочного материала, пишет «Коммерсант».

На данный момент с этим серьёзных проблем у пекарей нет, но послабления позволили снизить оптовые цены и сократить расходы. Производители других продуктов питания, включая бакалею и кондитерские изделия, также просят предоставить им возможность продавать товар без упаковки. Эксперты считают, что экономия в данном случае неочевидна, а ретейлеры уверят, что продукты без упаковки зачастую являются не самыми дешёвыми.

С просьбой продлить разрешение поставлять в торговые сети хлеб без упаковки на имя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной обратился президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Он предлагает продлить меру до конца года.

С предложением продлить послабления согласен ряд крупных ретейлеров. По их мнению, это позволило снизить для сетей затраты на сырьё для упаковки.

Ранее сообщалось, что в России до 90% всех пекарен работает на оборудовании из Европы, ввоз его был запрещён в связи с новым пакетом санкций ЕС, принятым 8 апреля.