«Грядут изменения»: финансист объяснил слова Путина о Ростехе Финансист Разуваев предрек фундаментальные изменения после слов Путина о Ростехе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал NEWS.ru заявления президента России Владимира Путина о недостаточно эффективной работе Ростеха. По его словам, развитие отраслей, за которые отвечает госкорпорация, в настоящее время является приоритетным и именно поэтому к нему сейчас появляются вопросы, в том числе и у президента. Это свидетельствует о том, что правительство готовит фундаментальные изменения в этой сфере.

Изменения, конечно же, будут, и будут они фундаментальные. <...> Не сомневаюсь, что наше правительство найдет выход из этой достаточно неблагоприятной для нашей страны ситуации, — заявил Разуваев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скромных результатах в области проектов по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация «Ростех». По его словам, речь идет в том числе о проектах создания сетей пятого поколения и развития производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей.