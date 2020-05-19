Экономика

Греф спрогнозировал восстановление спроса на кредиты на осень

15:58, 19 мая 2020
Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что восстановление спроса на кредиты в России возможно не раньше осени.

Ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко снизят риск-метрики и нарастят выдачи кредитов, — цитирует его ТАСС.

Греф предположил, что положительная динамика в данной сфере возможна в сентябре. При этом добавил, что говорить об этом пока рано.

Ранее NEWS.ru писал, что отечественные банки вводят ограничения на выдачу кредитных средств без залога и приостанавливают выдачу кредитов наличными. В связи с пандемией была скорректирована политика рисков, заёмщиков стали строже проверять на предмет платёжеспособности.

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