Греф спрогнозировал восстановление спроса на кредиты на осень

https://static.news.ru/photo/a0fd704a-99d0-11ea-868e-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что восстановление спроса на кредиты в России возможно не раньше осени.

Ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко снизят риск-метрики и нарастят выдачи кредитов, — цитирует его ТАСС.

Греф предположил, что положительная динамика в данной сфере возможна в сентябре. При этом добавил, что говорить об этом пока рано.

Ранее NEWS.ru писал, что отечественные банки вводят ограничения на выдачу кредитных средств без залога и приостанавливают выдачу кредитов наличными. В связи с пандемией была скорректирована политика рисков, заёмщиков стали строже проверять на предмет платёжеспособности.