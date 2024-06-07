Греф одним словом охарактеризовал модель роста российской экономики Греф назвал примитивной модель роста экономики в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герман Греф

Действующая модель экономического роста в РФ очень проста, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?» на ПМЭФ, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, российская экономика растет хорошими темпами из-за двух импульсов: бюджетного и кредитного.

Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели, — объяснил Греф.

Он уточнил, что конкуренция за кадры растет в машиностроении, но заработные платы повышают и все остальные сектора экономики. Россияне «становятся более состоятельными», идут в банки и получают кредиты, добавил Греф.

По его словам, такая модель очень уязвима, так как импорт не составляет конкуренцию отечественным производителям из-за «специфической» геополитической ситуации. Это дает им шанс, но не долгосрочный. Греф считает, что два описанных им импульса в ближайшее время «станут историей» и Россия потеряет темпы экономического роста.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что одним из ключевых факторов роста российской экономики стали санкции Запада. По его словам, этими ограничениями западные страны сами выстрелили себе в ногу. Силуанов добавил, что экономика на Западе стагнирует.