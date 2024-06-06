Россиянам рассказали, как Запад поспособствовал росту экономики РФ Силуанов: санкции Запада привели к росту экономики России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Одним из ключевых факторов роста российской экономики стали санкции Запада, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этими ограничениями западные страны сами выстрелили себе в ногу, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные государства — NEWS.ru) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет. Поэтому этот процесс ускорился, — отметил глава Минфина.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ-2024 заявила, что регулятор придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Однако слова Набиуллиной удивили некоторых участников форума. Председатель ЦБ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, хорошо ли она подумала, уверенно ответила, что хорошо.

До этого Набиуллина отметила, что одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере. Она утверждает, что к ним относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости, несмотря на введение санкций против страны.