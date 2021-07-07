Госзакупки лекарств от коронавируса увеличились в четыре раза

Государственные закупки лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, увеличились за полгода в четыре раза. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Headway Company.

Речь идёт о периоде с декабря 2020 года по май 2021 года. Как уточняется , операторам госзаказа закупки обошлись в 40 млрд рублей. Большая часть из этих средств (6,6 млрд рублей) была потрачена на «Фавипиравир».

На закупки препарата «Артлегиа» было выделено 6,3 млрд рублей, ещё 5 млрд рублей власти потратили на антикоагулянт «Ксарелто».

Аналитики также подсчитали, что продажи лекарств из списка Минздрава увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярным препаратом у россиян стал «Арбидол», на его приобретение граждане потратили 5,2 млрд рублей.

Ранее исследование ПСБ показало, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Аналитики отмечают, что только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%.