Россиян предупредили о подорожании лекарств

Аналитики полагают, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Промсвязьбанка» (ПСБ).

Так, только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых даже на 18–20%. Рост цен на лекарства опережает только удорожание табачных изделий.

Благодаря этому финансовые показатели фармацевтических компаний улучшатся, их выручка к концу года увеличится на 6,7%, до 1,2 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что такой рост цен связан со снижением курса рубля и ростом стоимости импортируемого из других стран сырья. Аналитики предупреждают, что такое изменение цен может вызвать дефицит ряда базовых препаратов.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины Юлия Ткаченко заявила, что фармацевты и врачи могут рекомендовать больным дорогие лекарства, которые имеют более дешёвые аналоги или вообще неэффективны. Чаще всего такие препараты навязывают людям с хроническими заболеваниями.