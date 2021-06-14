Медик рассказала, как больным навязывают дорогие лекарства

https://static.news.ru/photo/79da9326-cd8c-11eb-bfe4-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Фармацевты и врачи могут рекомендовать больным дорогие лекарства, которые имеют более дешёвые аналоги или вообще неэффективны. Чаще всего такие препараты навязывают людям с хроническими заболеваниями, приводит слова руководителя департамента по развитию медицины Юлии Ткаченко агентство ПРАЙМ.

По словам доктора, в этом случае навязать дорогое лекарство будет проще, потому что человек долго терпит и быстрее хочет избавиться от боли. К примеру, людям, которые жалуются на боль в суставах, назначают витамины и хондропротекторы. Считается, что витамины с гиалуроновой кислотой помогают быстрее восстановиться суставам. На самом деле гиалуроновая кислота никак себя не проявила в лечении остеоартроза.

При лечении вирусных инфекций пациентам навязывают излишнее количество лекарств, хотя можно было бы обойтись меньшим набором препаратов.

Для того, чтобы понять, подходит ли вам способ лечения, который подобрал лечащий врач, можно спросить у самого врача о стоимости лекарства, его аналогах, их эффективности и побочных явлениях, — советует Ткаченко.

Если же пациент всё-таки испытывает сомнения в правильности назначенного лекарства, можно самому изучить его эффективность, выяснить, входит ли оно в клинические рекомендации и стандарты. Ещё одним вариантом проверки препарата станет обращение к другому врачу. А проверить эффективность препарата можно на специальном сайте «Расстрельный список препаратов», куда входят названия лекарств с недоказанной эффективностью.

Как сообщалось ранее, Россия должна свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что все утверждённые правительством 215 стратегически важных лекарств должны производиться в стране.