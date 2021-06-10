Голикова призвала свести к минимуму импорт лекарств

https://static.news.ru/photo/6503e506-c9e5-11eb-9e91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия должна свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что все утверждённые правительством 215 стратегически важных лекарств должны производиться в стране, передаёт ТАСС.

В 2020 году мы обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть по полному циклу. И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта — и от иностранных фармацевтических субстанций, и от готовых лекарственных форм, — заявила Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.

Она уточнила, что к 2024–2025 годам в России должен быть обеспечен полный цикл выпуска 65% из 215 утверждённых стратегически важных лекарств, а к 2030 году — 80%. В основном это обезболивающие, сердечно-сосудистые и онкологические препараты, пояснила вице-премьер.

Голикова призвала объединить усилия учёных организаций и Минпромторга в части определения планов развития научно-исследовательских работ в этом направлении и внедрять их как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Россия с января по август 2019 года импортировала медикаментов на $5,66 млрд, что более чем на 5% превышает показатель 2018 года. По данным Федеральной таможенной службы, ввоз антибиотиков за это время увеличился на 22,1% — всего лекарств этой группы было закуплено на $104,2 млн.

При этом в 2018 году импорт лекарств снизился из-за появления на рынке российских аналогов. Было завезено готовых лекарств на 531 млрд рублей, что всего на 1,1% больше, чем годом ранее.