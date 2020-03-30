Фото: Rosneft

Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» продал долю в размере 9,6% в «Роснефти». Размер сделки оценили в 308 миллиардов рублей.

Формально у государства нет теперь контроля. До этой сделки «Роснефтегазу» принадлежал контрольный пакет акций «Роснефти» — 50% плюс одна акция, — пишет Reuters со ссылкой на источники.

Акции были проданы в «Роснефть». Взамен «Роснефтегаз» также получил от компании венесуэльские активы.

NEWS.ru писал ранее, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную сделку.

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