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Российские нефтяники могут сократить капзатраты на 20% из-за обвала цен на нефть. Об этом заявили аналитики, опрошенные ТАСС.

Если цены на нефть не начнут восстанавливаться в ближайшее время, российским компаниям... придется пересматривать бюджеты - они вполне могут оказаться на 10-20% ниже в рублях, чем планировалось изначально, — цитирует...